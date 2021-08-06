8-9 серпня через зйомки кіно у центрі Львова перекриють рух

У неділю, 8 серпня, у Львові стартують зйомки фільму «Смак свободи». Через це у центрі міста два дні поспіль ситуативно перекриватимуть дороги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львів’ян попереджають про можливі затори у зв’язку зі ситуативним перекриттям руху на кількох вулицях у центрі міста, де будуть знімати фільм:

неділя, 8 серпня, (06:00 – 09:00 год.) – перехрестя вулиць Сербської та Руської;

понеділок, 9 серпня, (04:00 – 19:00 год.) – вул. Фурманська, 14.

«Смак свободи» – драматична кулінарна комедія, яку знімає Ganza Film. Першу частину знімань, яка проходила у Києві, вже завершили. Тепер упродовж серпня команда проводитиме зйомки у Львові.

Стрічка розповідає історію молодої дівчини-кухаря Варі, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Вона втікає до Львова, аби нарешті стати шефом у ресторані європейської кухні. Та унікальна знахідка, книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко (дружина сина Івана Франка), змінює її життя назавжди.

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Ольгу Франко зіграє Ірма Вітовська-Ванца, а кулінарну мрійницю Варю – Ірина Кудашова.

Фільм знімають за фінансової підтримки Держкіно України.

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