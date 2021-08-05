Українська пісня: 14 серпня на «Арені Львів» лунатимуть легендарні хіти часів Незалежності

Масштабний музичний проєкт «Українська пісня» відбудеться на «Арені Львів» вже 14 серпня. На концерті звучатимуть найяскравіші україномовні хіти за всі роки Незалежності. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Так, «Українська пісня» збере на «Арені Львів» не лише ТОП-артистів української сцени, а й запалить нові зірки.

Цьогорічними хедлайнерами стали гурти «ВВ», «СКАЙ» і «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», співачки Ірина Білик, JAMALA та Анна Трінчер, співаки MELOVIN, Сергій Бабкін і Віктор Павлік, а також відкриття 2021-го року WELLBOY.

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Новизни музичному дійству додасть свіжа кров – десятеро фіналістів проєкту: АНЦЯ, JULINOZA, Semyokhina, ЛЕV, BORA, «GG Гуляй Город» (feat. Morphom), Sowa, «Cry неба», Маргарита Самойлова і MARLEN.

Саме 14 серпня на «Арені Львів» буде оголошено ім’я переможця «Української пісні 2021», призом для якого стане продюсування та запис пісні на FOXXSTUDIOS Вадима Лисиці і промо та менеджмент від «Української пісні» протягом року.

«14 серпня на «Арені Львів» прозвучать пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Так ми розповімо історію української музики за 30 років Незалежності України. А водночас відкриємо нові імена на нашій сцені, які, я впевнений, уже незабаром з легкої руки «Української пісні» стануть відомими на всю країну», – розповів співзасновник та генеральний продюсер Національного проєкту «Ukrainian Song Project/Українська пісня» Тарас Курчик.

Здивує «Українська пісня 2021» виглядом і масштабністю сцени. Цьогоріч вона нагадуватиме гігантського птаха у формі цифри V, що символізуватиме п’ятиріччя проєкту. І матиме рекордну кількість екранів, а також світлових та візуальних ефектів. Телевізійну версію ювілейного проекту покаже канал «1+1» у п’ятницю, 27 серпня, о 22:15 год.

Квитки доступні за цим посиланням.

Матиме «Українська пісня 2021» і благодійну мету – привернути увагу суспільства та акумулювати необхідні кошти для порятунку життя маленької львів’янки Вікторії Полюги, у якої діагностували рідкісне захворювання СМА (спінально м’язова атрофія) і яку може врятувати лише один укол (його вартість – 2,3 мільйона доларів).

Крім того, уже традиційно організатори Ukrainian Song Project забезпечать безкоштовний вхід на грандіозний концерт захисникам, які пройшли війну на сході України.

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