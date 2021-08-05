У Трускавці Jeep збив 11-річну дитину

У Трускавці під колеса позашляховика Jeep renegade потрапив 11-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась у середу, 4 серпня, у Трускавці. Тут 36-річний дрогобиччанин за кермом автомобіля Jeep renegade» збив пішохода, 11-річного місцевого мешканця.

Внаслідок наїзду дитину з травмами забрали до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на такий же термін.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.

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