У Львові судитимуть шахраїв, які «обчистили» рахунок через Приват24

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох львів’ян, які, викравши телефон, увійшли в Приват24 і перерахували собі понад 24 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у Львові двоє місцевих жителів віком 21 та 25 років поцупили у потерпілого мобільний телефон, аби «обчистити» його банківську картку.

Зловмисники авторизувались в додатку Приват24 і перерахували з рахунку постраждалого більше 24 тисяч гривень. Після цього вони зняли готівку через банкомат і витратили незаконно отримані кошти.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185, ч.1 ст.361 (заволодіння майном та грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем) ККУ.

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Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам справи, – до 5 років тюрми.

Слідство завершене, правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду, який і буде обирати покарання для львів’ян.

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