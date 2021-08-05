Перевізники заявили, що ЛОДА заборгувала їм 1,6 млн грн за «нульові квитки» пільговиків

Автотранспортні підприємства Львівщини заявляють, що Львівська ОДА не виплатила їм понад 1,6 млн грн за так звані «нульові квитки» пільговиків. Про це інформує Асоціація перевізників Львівщини.

В повідомленні асоціації йдеться, що з початку січня по травень 2021 року підприємствами області на автобусних маршрутах міжміського сполучення перевезено пільговиків на загальну суму більше 1,6 млн грн. Ці кошти, за інформацією асоціації, повернути перевізникам мала б саме ЛОДА, оскільки вона виступає замовником.

Як пояснив Львівському порталу голова Асоціації Львівщини Іван Велійка, заборгованість «висить» лише за «нульові квитки», які пільговики купують на міжміські маршрути безпосередньо у касах на автостанціях.

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«Ми робили запит до автостанцій, які підтвердили нам суму проданих «нульових» квитків – це більше 1 млн 600 тисяч гривень. Ми маємо документи, що це підтверджують. Відповідно немає підстав говорити про те, що перевізники щось видумують і не перевозять цих людей. Ми просимо, щоб ці кошти були повернуті тим підприємствам, які перевозили пільговиків. В ЛОДА нам заявляли, що потрібно звертатися до органів місцевого самоврядування. Хоча я не знаю, до яких, до ОТГ, напевно. Але причому тут ОТГ, якщо замовником є Львівська ОДА», – зауважує Іван Велійка.

Керівник концерну «Екопастранс», що об’єднує низку перевізників, Ігор Самардак розповів Львівському порталу, що заборгованість перед їхнім підприємством становить 120 тисяч гривень.

«Нам, здається, заборгованість 120 тисяч гривень. Наскільки я знаю, то бачень по відшкодуванню цих пільгових перевезень в ЛОДА немає. І нас сьогодні є виключно часткові компенсації на рівні об’єднаних територіальних громад», – додає Ігор Самардак.

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