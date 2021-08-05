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П’яний мешканець Сколе потрапив під потяг і вижив

Наталя Дуляба

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У Сколе поїзд збив нетверезого 34-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у середу ввечері, 4 серпня, орієнтовно о 23:00 год. на залізничній станції у Сколе. Тут під електричку потрапив 34-річний місцевий мешканець. Як встановили правоохоронці, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік вижив. Його із травмами негайно забрали в лікарню.

Зараз слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання – до двох років виправних робіт або обмеження волі терміном до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

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