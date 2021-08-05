На Львівщині затримали поляка, якого за шахрайство розшукував Інтерпол

У середу, 4 серпня, правоохоронці затримали на Львівщині поляка, якого чотири роки поспіль розшукував Інтерпол. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Йдеться про 40-річного поляка, якого ще в 2017 році оголосив у розшук Інтерпол за ініціативи Франції. Чоловіка шукали скоєння шахрайства та за підробку документів.

Спіймали громадянина Польщі 4 серпня на Львівщині.

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Затриманого доставили в ізолятор тимчасового тримання, зараз вирішується питання про його екстрадицію.

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