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На Львівщині прогнозують зливи та сильний вітер

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 6 серпня, у Львові та області синоптики знову прогнозують грози та буревій. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 13-18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +19-24°C.

Вітер південний з переходом на західний, 7-14 м/с, місцями пориви та шквали до 17-22 м/с, а вночі в окремих районах вітер сягне 25 м/с.

Хмарно з проясненнями. Вночі Львівщину накриють значні дощі, вдень пройдуть короткочасні опади. Грози, подекуди град.

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У зв’язку з такими несприятливими погодними умовами мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки. Не ходіть попід розлогими деревами, лініями електропередач та рекламними щитами, а найкраще перечекати негоду у приміщенні.

Правила поведінки під час грози:

  • Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, тримайтеся подалі від електроприладів.
  • Якщо негода застала вас на вулиці, намагайтесь не ходити попід карнизами будинків, а також тримайтеся подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
  • Якщо у грозу ви опинилися в лісі, не ховайтеся на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева.
  • Не можна ховатися від зливи під деревом – воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись від поривів вітру.
  • Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику.
  • Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
  • Якщо вас застала гроза на велосипеді або мотоциклі, припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 30 м від них;
  • Якщо гроза застала вас в автомобілі, не потрібно його покидати, необхідно закрити вікна і опустити автомобільну антену.
  • Всі електричні прилади є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному випадку не користуйтеся ними під час грози, краще їх вимкнути з мережі.

Нагадаємо, під час грози ввечері 1 серпня у Стрийському парку на двох молодих людей віком 20 та 18 років впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці. Одним із загиблих виявився 20-річний курсант Академії сухопутних військ.

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