На Донбасі український воїн отримав бойову травму

Протягом середи, 4 серпня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби окупанти вісім разів обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Гранітного, Південного, Мирного, Новотошківського і Золотого-4, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування. Його негайно забрали в медзаклад, стан його здоров’я – задовільний.

Від початку доби 5 серпня бойовики вже раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських бійців немає.

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На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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