ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі український воїн отримав бойову травму

Наталя Дуляба

|

Протягом середи, 4 серпня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один український військовий отримав бойове травмування. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Так, минулої доби окупанти вісім разів обстріляли позиції українських військових поблизу Павлополя, Гранітного, Південного, Мирного, Новотошківського і Золотого-4, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування. Його негайно забрали в медзаклад, стан його здоров’я – задовільний.

Від початку доби 5 серпня бойовики вже раз відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських бійців немає.

Реклама партнерів

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку окупантів Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів