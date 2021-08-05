Біля Львова «ВАЗ» збив 17-річного велосипедиста і втік

Неподалік Львова автомобіль «ВАЗ» збив 17-річного велосипедиста, а потім з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася у середу, 4 серпня, близько 22.00, між селами Шоломия та Звенигород у Львівському районі. За даними поліції, водій автомобіля «ВАЗ 2106» червоного кольору наїхав на 17-річного велосипедиста. Після скоєного втік з місця події.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі травми і був госпіталізований у реанімацію.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія «ВАЗ 2106», який втік з місця ДТП, та притягнення його до відповідальності.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на терміном до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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