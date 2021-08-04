У трьох храмах Львова проведуть реставраційні роботи

Цього року у Львові розпочнуться реставраційні роботи у трьох храмах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, йдеться про реставрацію даху у каплиці Трьох Святителів, що належить до ансамблю Успенської церкви на вул. Руській, 7. Відновлюватимуть дзвіницю храму Покрови Пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175 та підпірну стінку храму Климентія Папи на вул. Генерала Чупринки, 70.

«Роботи у каплиці Трьох святителів та у храмі Климентія Папи будуть завершені до кінця року, а дзвіниця церкви Покрови Пресвятої Богородиці буде перехідним об’єктом», – уточнила начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Усі реставраційні роботи фінансуватимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова.

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Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що у цьому році Львів фінансуватиме реставрацію церков у селах, які ввійшли до міської територіальної громади.

«Зокрема, оголошено тендер на комплексну реставрацію дерев’яної церкви у с. Воля – Гомулецька, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Крім того, місто дофінансує розпочаті минулоріч реставраційні роботи ще однієї пам’ятки архітектури національного значення – дерев’яної церкви у с. Зарудці», – додав мер.

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