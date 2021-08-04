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У Львові розбився водій Porsche: врізався у вантажівку

Наталя Дуляба

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В ніч на середу, 4 серпня, у Львові внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 23-річний водій Porsche. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія виникла орієнтовно о 00:40 год. на дорозі, що веде до Брюховичів. Попередньо відомо, що тут водій автомобіля Porsche виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у вантажівку.

Як уточнили у ДСНС Львівщини, зіткнення сталось на вул. Замарстинівській. Від отриманих травм 23-річний керманич Porsche Cayman загинув на місці події.

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Від удару хлопця, який був мешканцем Львова, затисло у салоні Porsche, тож рятувальникам довелось його вивільняти за допомогою спецтехніки.

У поліції за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП.

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Фото: Варта 1, поліція

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