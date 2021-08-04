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На Львівщині судитимуть ділків за переправу нелегалів до Польщі

Наталя Дуляба

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На лаві підсудних опинилися двоє киян, яких на Львівщині спіймали на нелегальній переправі іноземців через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що двоє мешканців Києва віком 41 та 46 років допомагали іноземцям нелегально перетнути кордон із Польщею. Ділки хотіли переправити до ЄС вісьмох громадян Народної Республіки Бангладеш, яким було по 21-22 роки.

Затримали їх на «гарячому» вночі 9 червня минулого року.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

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Санкція статті передбачає покарання –від п’яти до семи років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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