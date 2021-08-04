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На Львівщині «Мерседес» злетів у кювет: водій загинув

Наталя Дуляба

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Внаслідок аварії, що сталась на трасі Київ – Чоп у Львівському районі, загинув 49-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у середу вранці, 4 серпня, орієнтовно о 08:30 год. поблизу села Цеперів, що біля Старого Яричева.

Тут на трасі Київ – Чоп водій автомобіля «Мерседес S350», рухаючись у напрямку Львова, не впорався з керуванням та злетів у кювет. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Встановлено, що загиблим виявився 49-річний мешканець Золочівського району.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Наразі триває слідство, правоохоронці з’ясовують всі обставини автопригоди.

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