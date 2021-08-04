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Львівський учень став призером Міжнародної олімпіади з хімії

Вероніка Рой

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Учень Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ імені Івана Франка Юрій Окіс виборов бронзову нагороду на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

У Міжнародній учнівській хімічній олімпіаді взяли участь школярі з 79 країн світу, серед них – четверо учнів з України. Вони вибороли дві срібні та одну бронзову медалі.

Переможцями учнівської олімпіади стали:

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  • учень Першої міської гімназіі Черкаської міської ради Черкаської області (срібна медаль);
  • учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (срібна медаль);
  • учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (бронзова медаль).

Як інформують у Львівському фізико-математичному ліцеї, Міжнародну олімпіаду з хімії дистанційно проводила Японія. «Бронзу» здобув учень цього ліцею Юрій Окіс.

Нагадаємо, нещодавно учні Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ Івана Франка отримали срібну та бронзову медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики, що відбувалася Литві.

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