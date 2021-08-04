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Land Cruiser збив 81-річного львів’янина

Вероніка Рой

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У Львові на вулиці Бойчука автомобіль Land Cruiser збив 81-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини

ДТП сталася у вівторок, 3 серпня, близько 13.40 на вулиці Бойчука у Львові. За даними поліції, 49-річний водій автомобіля Land Cruiser 200 наїхав на пішохода. 81-річного львів’янина у результаті ДТП тримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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