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Франція дозволила українцям в’їзд до своїх заморських територій

Дарина Романишин

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Щеплені українці з біометричними паспортами зможуть відвідати заморські території Франції вже без спеціальної візи. Про це повідомили у посольстві Франції в Україні.

«Відмінна новина: українцям з біометричним паспортом і повним курсом вакцинації більше не потрібна віза для поїздки на французькі заморські території. Цей захід підтверджує #динамізм наших туристичних обмінів», – заявили у посольстві.

Раніше від іноземців вимагали спеціальну візу, щоб потрапити до французьких заморських територій. Це діяло, бо вони не входять до Шенгенської зони. Водночас для громадян ЄС та країн Шенгенської зони не вимагали такого документу на короткі візити.

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Нагадаємо, у МЗС наголосили, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися. Усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті.

Українці без covid-вакцинації можуть поїхати вже в 14 країн Європи.

Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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