Чоловіка, що промишляв грабежами та розбоями у Львові, взяли під варту

Під варту взяли 35-річного чоловіка, який займався розбоями та грабежами у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Так, цьогоріч 2 липня близько 18 год. вечора на сходовій клітці одного із багатоквартирних будинків, що знаходяться на вулиці Городоцькій у Львові, підозрюваний напав на чоловіка та, заподіявши йому тяжкі тілесні ушкодження, заволодів його особистим майном.

Згодом було встановлено, що це перший його грабіж. Цього року у червні у одному із місцевих скверів фігурант напав на ще одного чоловіка, побив та викрав його майно на загальну суму 18 тис грн.

За процесуального керівництва повідомлено про підозру раніше судимому за злочини проти власності 35-річному чоловіку у вчинені грабежу та розбою (ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України).

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Підозрюваному було обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

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