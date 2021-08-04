ОСТАННІ НОВИНИ

53-річного стриянина підозрюють у поширенні дитячого порно

Наталя Дуляба

|

У Стрию затримали 53-річного місцевого мешканця, якого пов’язують з обігом дитячої порнопродукції у значних обсягах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав фото- та відеопродукцію з дитячою порнографією у значних обсягах.

Більше деталей у поліції наразі не надають, втім чоловіка підозрюють, зокрема й у поширенні дитячої порнографії.

Під час санкціонованих обшуків, проведених 4 серпня за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, де містилися файли з ознаками дитячої порнографії, та інші речові докази.

Реклама партнерів

Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ.

За скоєне фігуранту справи «світить» від 2 до 6 років тюрми.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів