53-річного стриянина підозрюють у поширенні дитячого порно

У Стрию затримали 53-річного місцевого мешканця, якого пов’язують з обігом дитячої порнопродукції у значних обсягах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як з’ясували правоохоронці, 53-річний мешканець Стрия одержав доступ та зберігав фото- та відеопродукцію з дитячою порнографією у значних обсягах.

Більше деталей у поліції наразі не надають, втім чоловіка підозрюють, зокрема й у поширенні дитячої порнографії.

Під час санкціонованих обшуків, проведених 4 серпня за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, де містилися файли з ознаками дитячої порнографії, та інші речові докази.

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Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ.

За скоєне фігуранту справи «світить» від 2 до 6 років тюрми.

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