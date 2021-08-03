За продаж наркотиків житель Самбора проведе за ґратами понад 6 років

Суд відправив за ґрати на 6,5 років 52-річного жителя Самбора, який збував у наркотичний засіб «субітекс». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба прокуратури Львівщини.

Чоловік упродовж грудня 2020 року – травня 2021 року продавав жителям Самбірського району наркотичний засіб «субітекс». Окрім цього для власного вживання обвинувачений зберігав вдома канабіс.

Суд визнав 52-річного жителя Самбора винним та призначив покарання у виді позбавлення волі терміном 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.

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