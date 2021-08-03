За місяць на Львівщині спіймали 134 п’яних водіїв двоколісних

Упродовж липня правоохоронці на Львівщині спіймали 134 нетверезих водіїв за кермом мотоциклів, велосипедів та самокатів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

З 1 по 31 липня на території області тривала спецоперація «Двоколісний транспорт», у межах якої правоохоронці проводили профілактичну роботу серед населення та «полювали» на порушників.

Так, за місяць вдалося спіймати 134 п’яних водіїв, які їздили за кермом мотоциклів, мопедів, скутерів, велосипедів та самокатів. На всіх них склали адмінпротоколи, тож на порушників чекають штрафи.

Крім цього, поліцейські затримали три сотні керманичів, які роз’їжджали, не маючи на це права, ще 84 водіїв, які рухались без захисного шолому.

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Ще 59 водіїв попались на керуванні транспортним засобом, який не є зареєстрованим або неперереєстрованим в Україні в установленому порядку. На всіх них теж склали адмінпротоколи.

Також правоохоронці виявили чотири двоколісні транспортні засоби, що перебували у розшуку.

«Закликаємо водіїв мотоциклів, моторолерів, скутерів, велосипедів та самокатів ретельно виконувати вимоги Правил дорожнього руху – не перевищуйте дозволеної швидкості, не здійснюйте ризикованих маневрів, використовуйте мотошоломи, які значно зменшують ризик травмування чи загибелі, а також не кермуйте у стані алкогольного сп’яніння», – наголошують у поліції.

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