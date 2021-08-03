В ПЦУ стурбовані рівнем розлучень, тому кличуть львів'ян до молитви за збереження сім'ї

Православна церква України схвильована тим, що українські сім’ї стали частіше розлучатись. Тому у Свято-Покровському катедральному соборі, що в центрі Львова, щотижня моляться за збереження родин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ключар Свято-Покровського кафедрального собору, протоієрей Михайло Сивак зауважує, що зараз в Україні може виникнути криза сімей, оскільки розлучаються до 70% пар.

У Львові щотижня проводять молебні за збереження родин, відтак всіх вірян запрошують до спільної молитви.

«В Україні назріває неабияка сімейна криза. Близько 60-70% сімей розлучаються, і це призводить до численних психологічних травм дітей, насильства тощо. Аби запобігти цій жахливій ситуації, ми молимо св. Богоотців Іоакима і Анну, щоби вони просили Господа про збереження та благополуччя українських родин», – наголосив отець Михайло Сивак.

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Молебні до святих Богоотців Іоакима і Анни відбуваються у Свято-Покровському катедральному соборі (вул. Грушевського, 2) щопонеділка о 18:00 год.

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«Бути хорошим чоловіком для своєї дружини та бути люблячою жінкою для свого мужа, а водночас і чудовими батьками для своїх дітей – це один зі шляхів до Царства Божого», – додав отець Михайло.

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