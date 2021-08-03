ОСТАННІ НОВИНИ

В ПЦУ стурбовані рівнем розлучень, тому кличуть львів'ян до молитви за збереження сім'ї

Дарина Романишин

|

Православна церква України схвильована тим, що українські сім’ї стали частіше розлучатись. Тому у Свято-Покровському катедральному соборі, що в центрі Львова, щотижня моляться за збереження родин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ключар Свято-Покровського кафедрального собору, протоієрей Михайло Сивак зауважує, що зараз в Україні може виникнути криза сімей, оскільки розлучаються до 70% пар.

У Львові щотижня проводять молебні за збереження родин, відтак всіх вірян запрошують до спільної молитви.

«В Україні назріває неабияка сімейна криза. Близько 60-70% сімей розлучаються, і це призводить до численних психологічних травм дітей, насильства тощо. Аби запобігти цій жахливій ситуації, ми молимо св. Богоотців Іоакима і Анну, щоби вони просили Господа про збереження та благополуччя українських родин», – наголосив отець Михайло Сивак.

Реклама партнерів

Молебні до святих Богоотців Іоакима і Анни відбуваються у Свято-Покровському катедральному соборі (вул. Грушевського, 2) щопонеділка о 18:00 год.

«Бути хорошим чоловіком для своєї дружини та бути люблячою жінкою для свого мужа, а водночас і чудовими батьками для своїх дітей – це один зі шляхів до Царства Божого», – додав отець Михайло.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів