У річці Стрий викрили незаконний видобуток піщано-гравійної суміші

Правоохоронці на «гарячому» спіймали чоловіка, який серед ночі добував піщано-гравійну суміш із річки Стрий, не маючи на це жодних дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Незаконний видобуток будматеріалу з річки викрили у селі Любинці, що неподалік Стрия. Тут вночі 31 липня правоохоронці затримали 25-річного хлопця, який за допомогою спецтехніки підпільно добував піщано-гравійну суміш у межах гирла річки Стрий.

Затриманим на «гарячому» виявився мешканець одного зі сіл Дрогобицького району. Вантажівку, якою він набирав суміш, вилучили.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) ККУ.

Санкція статті передбачає штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років позбавлення чи обмеження волі.

Наразі триває слідство, встановлюється причетність інших осіб до незаконного видобутку піщано-гравійної суміші.

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