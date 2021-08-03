ОСТАННІ НОВИНИ

У річці Стрий викрили незаконний видобуток піщано-гравійної суміші

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці на «гарячому» спіймали чоловіка, який серед ночі добував піщано-гравійну суміш із річки Стрий, не маючи на це жодних дозволів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Незаконний видобуток будматеріалу з річки викрили у селі Любинці, що неподалік Стрия. Тут вночі 31 липня правоохоронці затримали 25-річного хлопця, який за допомогою спецтехніки підпільно добував піщано-гравійну суміш у межах гирла річки Стрий.

Затриманим на «гарячому» виявився мешканець одного зі сіл Дрогобицького району. Вантажівку, якою він набирав суміш, вилучили.

Реклама партнерів

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 (порушення правил охорони або використання надр) ККУ.

Санкція статті передбачає штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років позбавлення чи обмеження волі.

Наразі триває слідство, встановлюється причетність інших осіб до незаконного видобутку піщано-гравійної суміші.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»
Омелян ШЕВЧУК
Як «Львівтеплоенерго» вбиває мрію львів’ян про індивідуальне «тепло»

Від початку року центральне опалення помешкань стало для українців розкішшю. Тарифи в окремих регіонах зросли майже на п...

Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Самоізоляція або негативний тест. В Україні – нові правила перетину кордону

Через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язан...

Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких
Наталя ДУЛЯБА
Місце кохання: весільна епоха Палацу Потоцьких

Палац Потоцьких – одна з перлин Львова, яка манить своєю розкішшю та величчю. Саме тому сюди щоразу злітаються туристи, ...

Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року
Анастасія ПИЖ
Гарантована якість у неймовірній кількості: як виріс товарообіг «АТБ» з початку року

Для багатьох із нас літо — це довгоочікувана пора відпусток, свіжих фруктів, відпочинку, пляжів, туристичних походів у К...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів