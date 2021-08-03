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У Львівському перинатальному центрі відкрили Школу грудного вигодовування

Дарина Романишин

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У понеділок, 2 серпня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі для молодих мам відкрили Школу грудного вигодовування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

У Школі грудного вигодовування навчатимуть, як правильно годувати грудьми. Спеціалісти проводитимуть інтерактивне навчання у форматі лекцій, відеоуроків та практичних вправ.

«Такі заняття проводять один раз на тиждень для пацієнток відділення патології вагітності. Згодом плануємо розширити діяльність Школи та збільшити кількість учасників. З часом жінки, які не є пацієнтками відділення патології, зможуть долучитися. Участь в таких лекціях безкоштовна», – прокоментувала Львівському порталу лікарка-неонатологиня Львівського перинатального центру, керівниця регіонального центру підтримки грудного вигодовування Ольга Шлемкевич.

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Як наголосила директорка Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська, усвідомлення ролі грудного вигодовування – це перший крок до росту показників матерів, які годують грудьми.

«Усі мами хочуть дати своїм дітям найкращий початок життя – міцну основу для їх фізичного та емоційного розвитку. Школа грудного вигодовування – це своєрідна система підтримки, де навчають молодих матерів. Тут їм буде надана допомога у продовженні годування грудьми, а також у забезпеченні найкращого догляду за новонародженими», – розповіла Марія Маланчинська.

Нагадаємо, що з 1 по 7 серпня триває Всесвітній тиждень підтримки  грудного вигодовування. В цей час медики розгортають активну інформаційну кампанію, аби привернути увагу громадськості до цінності грудного вигодування та популяризувати здоровий спосіб життя. Цьогорічний девіз звучить так: «Захист грудного вигодовування – спільна відповідальність».

Грудне молоко матері є унікальним натуральним продуктом харчування для новонароджених: немовля отримує поживні речовини та вітаміни й антитіла для захисту від хвороб.

Детальніше про все, що потрібно знати про грудне вигодовування, можна прочитати тут.

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