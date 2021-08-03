Швейцарія відкрила свої кордони для українців. Деталі

Із 2 серпня Швейцарія відкрилася для українців. Туристи, які не хворіли на коронавірус протягом останніх місяців або невакциновані, мають пройти 10-денний карантин. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ.

При в’їзді до Швейцарії необхідно надати один із документів:

сертифікат про повний курс вакцинації, якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac);

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 год., негативний результат швидкого тесту на антиген, зроблений протягом 48 год. до виїзду, чи підтвердження про одужання від коронавірусу протягом останніх 6 місяців.

Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів із небезпечними варіантами вірусу і перебували на території таких регіонів більше 10 днів, та які не щеплені або не хворіли на COVID-19 за останні 6 місяців, передбачений 10-денний карантин.

Додамо, що у Швейцарії скасували обов’язкове носіння масок на відкритих майданчиках і приміщеннях громадських установ, на території місць відпочинку та на літніх терасах ресторанів. У салонах громадського транспорту масковий режим зберігається.

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Зараз же в Швейцарії дозволили приватні зібрання до 30 осіб в приміщенні та до 50 осіб, якщо захід відбувається на вулиці.

Мандрівникам до Швейцарії літаком слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.

Зазначимо, вже 14 країн в Європейському Союзі відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.

Львівський портал раніше писав, що необхідно знати, їдучи у 2021 році за кордон. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також через поширення коронавірусу штаму «Дельта» у світі, усі подорожуючі, що в’їжджають чи повертаються в Україну зобов’язані відправитись на самоізоляцію чи обсервацію.

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