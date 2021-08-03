СБУ викрила дві масштабні схеми фінансування «ЛНР»

Силовики викрили дві масштабні схеми фінансування терористів «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, перша «схема», від якої терористи отримували кошти, – торгівля. Встановлено, що ще на початку 2015 року група керівників та посадовців перереєструвала захоплене бойовиками підприємство харчової промисловості в органах окупаційної адміністрації так званої «ЛНР».

З того часу продукцію незаконно вивозять в Росію через тимчасово неконтрольовану ділянку державного кордону України. Підприємство уклало низку «зовнішньоекономічних угод» з підприємствами країни-агресора, Республіки Білорусь та самопроголошеної «Республіки Північна Осетія».

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Лише з жовтня 2016 до липня 2019 року комерсанти перерахували до так званого «бюджету ЛНР» майже 18,7 мільйона рублів РФ.

Також СБУ задокументувала факти матеріального забезпечення «силового блоку» «ЛНР» приватною фірмою із Луганська, яка на замовлення поставляла автомобілі для потреб терористичної організації.

Ділки закуповували на території країни-агресора транспортні засоби, у тому числі спеціалізовану автотехніку для перевезення незаконно затриманих та засуджених в ОРЛО громадян України.

Встановлено, що спеціальний транспорт спільники незаконно завозили з території РФ до ОРЛО через пункти пропуску, які тимчасово знаходяться під контролем незаконних збройних формувань «ЛНР». Завдяки лише одній оборудки зловмисники «покращили» матеріальний стан бойовиків «ЛНР» на понад 7 мільйонів російських рублів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) ККУ.

Наразі підозру оголосили чотирьом особам, що причетні до фінансової підтримки окупаційної влади та проросійських терористів. Найближчим часом їх оголосять у розшук.

Триває слідство.

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