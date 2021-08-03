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Майже 50 вулиць Львова залишаться без світла 4 серпня

Дарина Романишин

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У середу, 4 серпня, через планові ремонтні роботи мешканці 50 вулиць Львова залишаться без світла. Про це Львівському порталу повідомили у ПАТ «Львівобленерго».

Протягом дня, з 08:00 до 17:00, без світла залишаться мешканці Львова такими адресами:

  • Балабанівка, 5, 5а, 7, 8, 9, 14А, 17, 18, 20
  • Банківська, 3, 5
  • Басараб О., 3
  • Бескидська, 27, 31, 38
  • Богданівська, 46
  • Бузкова, 2
  • Вербова, 1 – 5, 8 – 17, 22, 26-28, 27а, 28
  • Вовка Ф., 5, 5а, 7, 9
  • Вороного М., 2
  • Гайова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18
  • Глинянський Тракт, 17 – 23, 25 – 41, 43, 45, 47, 47А, 47В, 49, 51, 53, 55А
  • Голинського М., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16
  • Дорошенка П., 7
  • Духновича, 1 – 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а
  • Загірна, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73
  • Залізнична, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а/10, 14а/2, 14а/3, 14а/4, 14а/5, 14а/6, 14а/7, 14а/8, 14а/9, 16а, 24, 32, 34, 36, 38,
  • Замарстинівська, 180, 182, 184, 186, 190, 210, 217, 219
  • Заозерний пров. 1-й, 2, 4, 6
  • Заозерний пров. 2-й, 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9
  • Заозерний пров. 4-й, 15, 17
  • Зелена, 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 9, 11, 11а, 176, 184
  • Козацька, 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б
  • Кониського О., 7
  • Коперника, 1, 3, 5, 7, 10
  • Кошова, 1, 3 – 32, 34
  • Кривчицька Дорога, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99
  • Кругла, 1, 3 – 14а, 16, 18, 20, 22
  • Кульпарківська, 95 (психіатрична лікарня)
  • Личаківська, 191, 227
  • Ліста Ф., 5
  • Марунька, 12а
  • Міцкевича А., 6/7
  • Нагірна, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9
  • Ржегоржа Ф., 10, 13, 7
  • Розточчя, 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а
  • Ромоданівська, 10, 5, 6, 8
  • Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
  • Руставелі Ш., 10, 10а, 2, 8, 8А
  • Самокиша М., 4а
  • Свободи, 1, 1/3, 3, 5, 7
  • Січових Стрільців, 20в
  • Скельна, 1
  • Снігурівська, 5
  • Старознесенська, 161, 176
  • Табірна, 3
  • Тарнавського М.,ген., 100, 104а, 106а, 107
  • Франка І., 18, 24, 26, 28, 33, 35, 37
  • Чагарникова, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • Яричівська, 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9

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