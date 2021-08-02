В центрі Львова виявили незаконне будівництво

У дворі будинку на площі Міцкевича 6/7, що в самому центрі Львова, виявили незаконне будівництво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Про самовільні будівельні роботи у мерії довідались завдяки адвокатському запиту. Відомо, що невідомі розпочали незаконне будівництво у дворі на площі Міцкевича, 6/7.

На місце з перевіркою виїхала міська інспекція ДАБК та представники управління охорони історичного середовища. Встановлено, що йдеться про прибудову, на яку немає жодних дозволів чи будь-яких документів. Споруду в історичному ареалі почали прибудовувати не до історичного будинку, проте по сусідству з пам’ятками.

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«За законом міська інспекція ДАБК має повноваження щодо таких протиправних дій, тож вона відкрила провадження у тій справі. Водночас скерували запит і в правоохоронні органи. Ситуація із незаконним будівництвом на пл. Міцкевича, 6/7 під контролем: самовільні роботи будуть припинені», – прокоментувала керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

Водночас у мерії додають, що протиправне будівництво за вказаною адресою зараз не ведуть, робітників на місці нема.

Зазначимо, що будинок на площі Міцкевича 6/7 – п’ятиповерховий житловий будинок у самому центрі Львова. Пам’ятка архітектури.

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Значна частина будівлі зараз – це офіси та комерційні приміщення. Тут знаходиться офіс комунальної установи Інститут міста, нічний клуб-ресторан «Спліт», магазини, а також офіс «Самопомочі».

Із початку ХХ століття і до 2007 року у будинку діяли різні кінотеатри: «Авеню» (1908–1912, 1923–1930), «Дрімленд кіно» (1912–1914), «Втіха» (1914–1915), «Рай» (1930–1943), «Луна» (1943–1945), «Хроніка» (1945–1946), «Кінотеатр ім. Лесі Українки» (1946–2000-ні), «Касандра» (2000-ні роки).

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Фото: ЛМР