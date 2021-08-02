У Львові організовують благодійний концерт на підтримку соліста танцтеатру «Життя»

У вівторок, 17 серпня, у Львові відбудеться Музичний марафон сили українського духу «Свій за свого», організованого на підтримку заслуженого артиста України, соліста танцтеатру «Життя» Олександра Гарбарчука, який бореться із раком. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Танцюристу Олександр Гарбарчуку діагностували дискогезивну карциному тіла шлунку (рак шлунку). Зараз йому необхідні вартісне й тривале лікування, а опісля – реабілітація.

«Усі ми пам’ятаємо першу перемогу України на «Євробаченні». Тоді в Стамбулі поруч із Русланою на сцені був Олександр Гарбарчук. Він у нашій творчій родині вже понад 25 років. Новина про його хворобу стала для нас громом серед ясного неба. Сашко – глибоко порядна і неймовірно сильна людина, батько двох донечок (17 і 3 роки). Сьогодні його майбутнє залежить від нашої підтримки – і фінансової, і моральної. Сашко – борець, а якщо навколо згуртуються ще й свої небайдужі люди, ми його порятуємо», – йдеться у повідомленні організаторів благодійного марафону танцтеатру «Життя».

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Відтак аби зібрати кошти на лікування, у Львові організовують благодійний концерт. Відбудеться він 17 серпня о 19:00 год. у Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22). Квитки можна придбати тут.

У музичному марафоні візьмуть участь: танцтеатр «Життя», Руслана, Павло Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андріана, Октет «Орфей», BAKUN, Ірина Доля, Ліля Ваврін, Заліско, Зіновій Карач та Paulman.

Всі охочі фінансово підтримати сім’ю Олександра Гарбарчука можуть надсилати кошти на картку Приватбанку: 4149439312241445 (Гарбарчук Надія).

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