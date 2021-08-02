Щоб перевірити онлайн, чи зареєстрована земельна ділянка,  потрібно зробити такі кроки:

1. Зайти на веб-сайт «Публічна Кадастрова карта України»

2. У верхньому вікні пошуку набрати кадастровий номер, зазначений на витязі із кадастру або державному акті.

3. За декілька секунд система видасть таку інформацію про земельну ділянку: місцезнаходження, цільове призначення та в чиїй власності перебуває дана ділянка (державна, комунальна, приватна).

Упродовж 2021 року кадастрові реєстратори у Львівській області зареєстрували 85 196 земельних ділянок у Національній кадастровій системі.