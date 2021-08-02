Практично кожен українець може зареєструвати земельну ділянку й отримати її кадастровий номер, до того ж зробити це можна онлайн. Про це Львівському порталу повідомили у Держгеокадастрі України.

Однією з найпопулярніших послуг залишається видача витягу із Держгеокадастру про земельні ділянки. Загалом по Львівській області цього року опрацьовано понад 31 тис. заяв про видачу таких витягів.

Першим кроком є подання заяви до кадастру про державну реєстрацію земельної ділянки.

До заяви обов’язково треба додати:

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оригінал погодженої документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

електронний документ, який містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки;

документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Як тільки заява надходить до геокадастру, він перевіряє:

повноваження особи, що звернулася з такою заявою;

наявність повного пакета документів;

розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

придатність електронного документа для проведення його перевірки.

Право на подання такої заяви мають:

особа, якій за рішенням органу виконавчої влади, надали дозвіл на розроблення документації із землеустрою

власник земельної ділянки, користувач земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноважена ними особа;

орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

Нагадаємо, витяг з кадастру – це документ, який потрібен, щоб здійснити певну операцію з землею (купівля-продаж, дарування, оренда тощо). Щоб оформити замовлення треба лише обрати потрібну земельну ділянку, заповнити запит та оплатити послугу онлайн. Повідомлення про готовність документу буде надіслано на електрону пошту. Забрати вже виготовлений витяг можна у найближчому ЦНАПі, обраному користувачем.

У відео детально пояснено, як замовити такий витяг:

Щоб перевірити онлайн, чи зареєстрована земельна ділянка, потрібно зробити такі кроки: 1. Зайти на веб-сайт «Публічна Кадастрова карта України» 2. У верхньому вікні пошуку набрати кадастровий номер, зазначений на витязі із кадастру або державному акті. 3. За декілька секунд система видасть таку інформацію про земельну ділянку: місцезнаходження, цільове призначення та в чиїй власності перебуває дана ділянка (державна, комунальна, приватна). Упродовж 2021 року кадастрові реєстратори у Львівській області зареєстрували 85 196 земельних ділянок у Національній кадастровій системі.

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