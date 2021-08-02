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П’ятеро людей опинилися в лікарні через потрійну ДТП на Львівщині

Вероніка Рой

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У неділю, 1 серпня, на трасі Пісочна – Східниця сталася потрійна ДТП, у якій постраждали п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася близько 16.30 на автодорозі Пісочна – Східниця. За даними поліції, зіткнулися три автомобілі: Peugeot Partner Totem, Seat Leon, Land Rover Freelander.

У результаті аварії пасажирка автомобіля Peugeot Partner Totem, 18-річна жителька одного з сіл Івано-Франківської області, отримала важкі травми і була госпіталізована. Також з тілесним ушкодженнями доставлені в лікарню 55-річний водій автомобіля«Seat Leon та троє його пасажирів – 79-річна жінка та двоє чоловіків віком 82 і 52 роки, усі львів’яни.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на терміном до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Фото: поліція

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