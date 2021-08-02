На Самбірщині вантажівка переїхала пішохода

У понеділок, 2 серпня, близько 03.20 год , селі Гординя, що на Самбірщині, водій «Вольво FH12» насмерть збив 28-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Тут, у селі Гординя, 60-річний водій, місцевий мешканець, здійснив наїзд на 28-річного односельчанина. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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За фактом слідчі Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За даною статтею передбачено позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Проводиться досудові розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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