Мешканцям Залізничного району 3 серпня вимкнуть воду. Перелік вулиць

У вівторок, 3 серпня, через ремонтні роботи мешканці Залізничного району Львова на цілий день залишаться без води. Щоб зробити запас, можна буде скористатись водовозками. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».
Вже з ранку 3 серпня комунальні служби почнуть перепідключення новозбудованого трубопроводу на вул. Княжій. Через це жителі більше 60 вулиць у Залізничному районі протягом дня не матимуть води.
На час відключення водопостачання у районі працюватимуть водовози на вул. Ніщинського – Дорозі Кривчицькій та на вул. Лисенка – Заньковецької.
Відтак із 09:00 до 20:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:
- вул. Березова – Всі будинки
- вул. Вільде – Всі будинки
- вул. Воробкевича – Всі будинки
- вул. Втіха – Всі будинки
- вул. Грушева – Всі будинки
- вул. Чарнецького – Всі будинки
- вул. Зрубова – Всі будинки
- вул. Казахська – Всі будинки
- вул. Козланюка П – Всі будинки
- вул. Копальна – Всі будинки
- вул. Корпанюків – Всі будинки
- вул. Коцка – Всі будинки
- вул. Кривчицька Дорога – Всі будинки
- вул. Міжгірна – Всі будинки
- вул. Могили – Всі будинки
- вул. Мучна – Всі будинки
- вул. На Копані – Всі будинки
- вул. На Сторожі – Всі будинки
- вул. Над Джерелом – Всі будинки
- вул. Ніщинського – Всі будинки
- вул. Низова – Всі будинки
- вул. Прогулкова – Всі будинки
- вул. Рєпіна – Всі будинки
- вул. Розкіш – Всі будинки
- вул. Сагайдачного – Всі будинки
- вул. Станція Личаків – Всі будинки
- вул. Стрілецька – Всі будинки
- вул. Чумацька – Всі будинки
- вул. Шишманова – Всі будинки
- вул. Ялтинська – Всі будинки
- вул. Крип’якевича – Всі будинки
- вул. Барвінських – Всі будинки
- вул. Вишенського – Всі будинки
- вул. Довбуша – Всі будинки
- вул. Замкова – Всі будинки
- вул. Заньковецької – Всі будинки
- вул. Княжа – Всі будинки
- вул. Короленка – Всі будинки
- вул. Кривоноса – Всі будинки
- вул. Лісна – Всі будинки
- вул. Лисенка – Всі будинки
- вул. Льва – Всі будинки
- вул. Мала – Всі будинки
- вул. Липківського – Всі будинки
- вул. Насипна – Всі будинки
- вул. Ніжинська – Всі будинки
- вул. Підгірна – Всі будинки
- вул. Піскова – Всі будинки
- вул. Піша – Всі будинки
- вул. Пильникарська – Всі будинки
- вул. Просвіти – Всі будинки
- вул. Рибна – Всі будинки
- вул. Садовського – Всі будинки
- вул. Смерекова – Всі будинки
- вул. Сніжна – Всі будинки
- вул. Солодова – Всі будинки
- вул. Спадиста – Всі будинки
- пл. Старий Ринок – Всі будинки
- вул. Сходова – Всі будинки
- вул. Ужгородська – Всі будинки
- вул. Харківська – Всі будинки
- вул. Чорноморська – Всі будинки
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба