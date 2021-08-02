Мешканцям Залізничного району 3 серпня вимкнуть воду. Перелік вулиць

У вівторок, 3 серпня, через ремонтні роботи мешканці Залізничного району Львова на цілий день залишаться без води. Щоб зробити запас, можна буде скористатись водовозками. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вже з ранку 3 серпня комунальні служби почнуть перепідключення новозбудованого трубопроводу на вул. Княжій. Через це жителі більше 60 вулиць у Залізничному районі протягом дня не матимуть води.

На час відключення водопостачання у районі працюватимуть водовози на вул. Ніщинського – Дорозі Кривчицькій та на вул. Лисенка – Заньковецької.

Відтак із 09:00 до 20:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

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вул. Березова – Всі будинки вул. Вільде – Всі будинки вул. Воробкевича – Всі будинки вул. Втіха – Всі будинки вул. Грушева – Всі будинки вул. Чарнецького – Всі будинки вул. Зрубова – Всі будинки вул. Казахська – Всі будинки вул. Козланюка П – Всі будинки вул. Копальна – Всі будинки вул. Корпанюків – Всі будинки вул. Коцка – Всі будинки вул. Кривчицька Дорога – Всі будинки вул. Міжгірна – Всі будинки вул. Могили – Всі будинки вул. Мучна – Всі будинки вул. На Копані – Всі будинки вул. На Сторожі – Всі будинки вул. Над Джерелом – Всі будинки вул. Ніщинського – Всі будинки вул. Низова – Всі будинки вул. Прогулкова – Всі будинки вул. Рєпіна – Всі будинки вул. Розкіш – Всі будинки вул. Сагайдачного – Всі будинки вул. Станція Личаків – Всі будинки вул. Стрілецька – Всі будинки вул. Чумацька – Всі будинки вул. Шишманова – Всі будинки вул. Ялтинська – Всі будинки вул. Крип’якевича – Всі будинки вул. Барвінських – Всі будинки вул. Вишенського – Всі будинки вул. Довбуша – Всі будинки вул. Замкова – Всі будинки вул. Заньковецької – Всі будинки вул. Княжа – Всі будинки вул. Короленка – Всі будинки вул. Кривоноса – Всі будинки вул. Лісна – Всі будинки вул. Лисенка – Всі будинки вул. Льва – Всі будинки вул. Мала – Всі будинки вул. Липківського – Всі будинки вул. Насипна – Всі будинки вул. Ніжинська – Всі будинки вул. Підгірна – Всі будинки вул. Піскова – Всі будинки вул. Піша – Всі будинки вул. Пильникарська – Всі будинки вул. Просвіти – Всі будинки вул. Рибна – Всі будинки вул. Садовського – Всі будинки вул. Смерекова – Всі будинки вул. Сніжна – Всі будинки вул. Солодова – Всі будинки вул. Спадиста – Всі будинки пл. Старий Ринок – Всі будинки вул. Сходова – Всі будинки вул. Ужгородська – Всі будинки вул. Харківська – Всі будинки вул. Чорноморська – Всі будинки

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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