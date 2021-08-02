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Мешканцям Залізничного району 3 серпня вимкнуть воду. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У вівторок, 3 серпня, через ремонтні роботи мешканці Залізничного району Львова на цілий день залишаться без води. Щоб зробити запас, можна буде скористатись водовозками. Про це Львівському порталу повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Вже з ранку 3 серпня комунальні служби почнуть перепідключення новозбудованого трубопроводу на вул. Княжій. Через це жителі більше 60 вулиць у Залізничному районі протягом дня не матимуть води.

На час відключення водопостачання у районі працюватимуть водовози на вул. Ніщинського – Дорозі Кривчицькій та на вул. Лисенка – Заньковецької.

Відтак із 09:00 до 20:00 год. без води залишаться мешканці таких вулиць:

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  1. вул. Березова – Всі будинки
  2. вул. Вільде – Всі будинки
  3. вул. Воробкевича – Всі будинки
  4. вул. Втіха – Всі будинки
  5. вул. Грушева – Всі будинки
  6. вул. Чарнецького – Всі будинки
  7. вул. Зрубова – Всі будинки
  8. вул. Казахська – Всі будинки
  9. вул. Козланюка П – Всі будинки
  10. вул. Копальна – Всі будинки
  11. вул. Корпанюків – Всі будинки
  12. вул. Коцка – Всі будинки
  13. вул. Кривчицька Дорога – Всі будинки
  14. вул. Міжгірна – Всі будинки
  15. вул. Могили – Всі будинки
  16. вул. Мучна – Всі будинки
  17. вул. На Копані – Всі будинки
  18. вул. На Сторожі – Всі будинки
  19. вул. Над Джерелом – Всі будинки
  20. вул. Ніщинського – Всі будинки
  21. вул. Низова – Всі будинки
  22. вул. Прогулкова – Всі будинки
  23. вул. Рєпіна – Всі будинки
  24. вул. Розкіш – Всі будинки
  25. вул. Сагайдачного – Всі будинки
  26. вул. Станція Личаків – Всі будинки
  27. вул. Стрілецька – Всі будинки
  28. вул. Чумацька – Всі будинки
  29. вул. Шишманова – Всі будинки
  30. вул. Ялтинська – Всі будинки
  31. вул. Крип’якевича – Всі будинки
  32. вул. Барвінських – Всі будинки
  33. вул. Вишенського – Всі будинки
  34. вул. Довбуша – Всі будинки
  35. вул. Замкова – Всі будинки
  36. вул. Заньковецької – Всі будинки
  37. вул. Княжа – Всі будинки
  38. вул. Короленка – Всі будинки
  39. вул. Кривоноса – Всі будинки
  40. вул. Лісна – Всі будинки
  41. вул. Лисенка – Всі будинки
  42. вул. Льва – Всі будинки
  43. вул. Мала – Всі будинки
  44. вул. Липківського – Всі будинки
  45. вул. Насипна – Всі будинки
  46. вул. Ніжинська – Всі будинки
  47. вул. Підгірна – Всі будинки
  48. вул. Піскова – Всі будинки
  49. вул. Піша – Всі будинки
  50. вул. Пильникарська – Всі будинки
  51. вул. Просвіти – Всі будинки
  52. вул. Рибна – Всі будинки
  53. вул. Садовського – Всі будинки
  54. вул. Смерекова – Всі будинки
  55. вул. Сніжна – Всі будинки
  56. вул. Солодова – Всі будинки
  57. вул. Спадиста – Всі будинки
  58. пл. Старий Ринок – Всі будинки
  59. вул. Сходова – Всі будинки
  60. вул. Ужгородська – Всі будинки
  61. вул. Харківська – Всі будинки
  62. вул. Чорноморська – Всі будинки

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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