Мерія за 6 млн продає з аукціону приміщення у центрі Львова

Міська рада виставила на продаж нежитлових приміщень першого поверху будинку №8 на вул. Джерельній, що у центрі Львова. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради.

На аукціон, який відбудеться 25 серпня, виставили нежитлові приміщення першого поверху будинку на вулиці Джерельній, 8. Загальна площа приміщення становить 299.4 кв м.

Стартова ціна виставленого на продаж приміщення становить 6 200 082 грн. Балансоутримувач — ЛКП «Агенція ресурсів Львівської міської ради».

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