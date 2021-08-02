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Лікарня швидкої допомоги Львова придбала 12 «розумних» ШВЛ

Дарина Романишин

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У Львівській лікарні швидкої допомоги за понад 21 млн грн закупили апарати штучної вентиляції легень нового покоління та стійку для кардіохірургії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відділення кардіохірургії та трансплантації серця запрацювало в лікарні наприкінці червня. Завдання, яке перед собою ставлять у цій лікарні – аби до 2024 року ургентне об’єднання увійшло у 200 найкращих клінік світу.

Відеоендоскопічну систему експертного класу для кардіосудинної та торакальної хірургії придбали за кошти Національної служби здоров’я України. Її вартість – понад 8,8 млн грн.

12 апаратів штучної вентиляції легень купили за кошти міського бюджету, загальною вартістю близько 12 млн грн.

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«Плануємо зробити першу операцію з допомогою цієї стійки протягом місяця – через маленький прокол грудної клітки, щоб людям не розрізати грудну клітку і щоб не зупинялося серце», – розповів Олег Самчук, керівник лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Унікальність закуплених апаратів ШВЛ в тому, що вони – інтелектуальні. Тобто апарат сам визначає, скільки кисню потрібно подати людині, аби вона могла дихати, і водночас, щоб її легені продовжували працювали – щоб не було

Лікарі наголошують, що практично кожен четвертий у старшому віці має порушення ритму серця, однак люди про це часто не знають, бо не обстежуються. Нове ж обладнання дозволить робити надскладні операції мініінвазивно – з мінімальними розрізами і травматизмом. Через незначний прокол лікарі матимуть доступ до тієї ділянки серця, що провокує порушення його ритму.

Відтак, у відділенні прогнозують, що кількість операцій на серці зросте, як мінімум, вдвічі. Адже в цю лікарню за допомогою звертаються не лише мешканці Львова і Львівщини, а й інших областей України.

До слова, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова друге посідає місце в Україні за кількістю зроблених у 2021 році трансплантацій.

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