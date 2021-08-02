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На реконструкції народного дому на Золочівщині директор підприємства «нажив» 250 тисяч

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, який заволодів 250 тисячами бюджетних коштів під час реконструкції народного дому на Золочівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Підозрюваний очолював товариство, з яким було укладено договір на реконструкцію народного дому у селі Ожидів, що у Золочівському районі. Директор підприємства для того, аби заволодіти бюджетними коштами, склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості щодо виду матеріалу та його завищеної вартості.

Таким чином службовець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 250 тис грн.

Відтак до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства за фактами заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненому повторно, а також видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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