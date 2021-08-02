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Біля кордону на Львівщині 23-річний хуліган погрожував зброєю водію та потрощив його авто

Вероніка Рой

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У селі Річки, що неподалік пункту пропуску Рава-Руська – Гребенне, 23-річний водій «Волги» погрожував іншому керманичу зброєю, а потім битою потрощив його автівку. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився у неділю, 1 серпня, близько 16 год. у селі Річки, що поблизу пункту пропуску Рава-Руська – Гребенне. 47-річний житель Харкова звернувся до поліції та повідомив, що невідомий пошкодив його автівку «ДАФ», в якому він перебував.

Згодом поліція встановила, що зловмисник, вийшовши з автомобіля «Волга», погрожував водію «ДАФа» пістолетом та нецензурно висловлювався. Далі він пошкодив дерев’яною битою автомобіль заявника: розбив дзеркало заднього виду та решітку радіатора. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

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Правоохоронці встановили, що до хуліганства причетний 23-річний житель села Річки. За місцем його проживання поліцейські виявили та вилучили дерев’яну биту, пістолет та інші речові докази. Усе вилучене скероване на експертне дослідження. Зловмисника було затримано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

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Фото: поліція

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