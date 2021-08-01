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У Львові на бригаду «швидкої» напали

Вероніка Рой

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У суботу, 31 липня, у Львові на бригаду швидкої медичної допомоги напав поранений чоловік, до якого медики приїхали на виклик. Після цього він намагався вистрибнути із вікна. Про це йдеться на Facebook-сторінці  Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Інцидент трапився о 20:12, коли бригада швидкої медичної допомоги № 143  приїхала на виклик до пацієнта з травмою голови, що супроводжувалася кровотечею, та проникаючим пораненням черевної порожнини.

Під час надання допомоги постраждалий накинувся на бригаду, наніс удари в обличчя фельдшеру Центру. Після цього він намагався скоїти суїцид та вистрибнути із вікна третього поверху.

«Незважаючи на агресію та загрозу життю, медики забезпечили фіксацію пацієнта, надали медичну допомогу та спільно з Нацполіцією транспортували нападника у 8-му міську клінічну лікарню, де йому провели оперативне втручання», – йдеться у повідомленні.

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У фельдшера бригади було діагностовано забої м’яких тканин обличчя.

У Центрі екстреної медичної допомоги просять Нацполіцію Львівщини взяти цей випадок на контроль.

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