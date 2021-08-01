Михайло Романчук: «Якби був ще один заплив – було б і «золото»

Український плавень Михайло Романчук, що завоював срібну та бронзову нагороди на Олімпійських іграх в Токіо, про виступ на найпрестижніших змаганнях світу:

«Звичайно, знав, що він сильний фінішер (американець Роберт Фінке, що завоював золоту медаль на дистанції 1500 метрів,– ред.) . Це вже показала практика на фініші 800 метрів. Задоволений другим місцем, тому що для мене це незвична практика – змагатися зранку. Все-таки у нас четверта ранку, а в Америці – вечір. Це також зіграло велику роль. Але такі реалії нашого життя, і всі були в однакових умовах. І я не можу сказати, що хтось там переміг через те, що змінили розклад. Всі були в однакових умовах, і американець виявився сильнішим. Але я дуже мотивований на наступний сезон та олімпійський цикл, який буде меншим. Будемо готуватися до Парижа і паралельно показувати найкращі результати.

Ми приїхали в Японію 12 липня, тому трішки організм звик до цього часу та режиму. Але все-таки, як не крути, біологічний годинник ніяких не обдуриш. Важко, але як я і казав, усі в однакових умовах і мені немає, на що скаржитися. У мене дві медалі – «срібло» та «бронза». Якби був ще один заплив – було б і «золото», але на жаль його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі.

Є дві медалі, чим я дуже задоволений. Це той самий чемпіонат світу, Олімпіада – всі ті ж суперники. Повернувся (з чемпіонату світу – ред.) зі «сріблом» на 1500 метрів, цього разу – також «срібло». Зміг випередити німця, це вже радує. Уперше його випередив за свою кар’єру, з 2018 року ми вже суперники і жодного разу до цього не вдавалося виграти у нього цю дистанцію. Але з’явився молодший, спритніший та швидший ( Фінк, – ред.). Вітаю його з тим, що переміг, але, як я вже казав, здаватися не буду і працюватиму ще сильніше.

Показав свій максимум, все, на що здатний. Упевнений, якби фінали були ввечері – боровся за «золото». Шансів було б набагато більше, оскільки ввечері почуваю себе краще. Але нічого, не закінчую кар’єру, мені є, що доводити іншим».

Джерело: Суспільне