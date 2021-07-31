У Стрийському парку на 6-річного хлопчика впала гілка

У суботу, 31 липня під час поривів вітру вітру в Стрийському парку гілка впала на 6-річного хлопчика. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Дитину госпіталізували в міську дитячу клінічну лікарню. Після надання медичної допомоги, хлопчика відпустили додому. За словами медиків, він отримав легку травму та не потребував госпіталізації.

«У дитини була виявлена легка травма, медики зробили первинну хірургічну обробку рани, також зробили рентген, аби впевнитись, що інших травм нема. Загалом це амбулаторна травма, яка не вимагала госпіталізації, тому після надання медичної допомоги, дитину відпустили додому», – повідомив керівник міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

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