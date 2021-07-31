У Львові закривають пологове відділення на Раппопорта

У понеділок, 2 серпня, на два тижні закриють пологове відділення КНП «3-я міська клінічна лікарня м. Львова», що на вул. Рапопорта, 8. Про це медзаклад повідомив на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Відділення тимчасово закривають через проведення ремонтних робіт та планову дезінфекцію.

«Повідомляємо Вам, що з 09:00 2 серпня до 09:00 19 серпня припиняється прийом вагітних та породіль у пологове відділення у зв’язку із проведенням робіт по реконструкції системи киснепостачання, системи аварійного енергопостачання та дезінфекції у приміщеннях пологового відділення», – йдеться в повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів