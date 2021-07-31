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П’яний водій вчинив ДТП біля Львова і втік

Ольга Денисяка

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30 липня в селі Лапаївка біля Львова водій автомобіля Renault Kangoo в’їхав в авто Chevrolet і втік з місця аварії. Згодом патрульні його розшукали і виявилось, що водій був нетверезим – кількість алкоголю в крові керманича перевищувала норму в 10 разів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульні розповідають, що спочатку в Зимній Воді помітили автомобіль Renault Kangoo з сильними ушкодженнями передньої частини, який поїхав в сторону Львова. Поліцейські передали орієнтування колегам, які його одразу зупинили.

За кілька хвилин прийшов виклик про розшукову ДТП в селі Лапаївка.

«Невідомий вдарив автомобіль Chevrolet Lacetti і втік з місця автопригоди. Водійка запам’ятала авто винуватця. Виявилося, що це автомобіль втікача, якого вже зупинили патрульні», – йдеться в повідомленні.

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Поліцейські разом з 52-річним львів’янином приїхали на місце аварії. Там знайшли уламки від автомобіля винуватця.

У нього виявили ознаки алкосп’яніння і прилад Drager показав результат — 2,08 проміле.

На керманича склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Також отримав постанову за ч. 1 ст. 126 (Не пред’явив посвідчення водія) КУпАП.
Загало за добу патрульні склали 14 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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