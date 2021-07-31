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На атракціоні в «Бухті вікінгів» біля Львова загинула жінка

Ольга Денисяка

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30 липня у відпочинковому комплексі «Бухта вікінгів» на атракціоні загинула 38-річна жінка. Цю інформацію Львівському порталу підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Нещасний випадок стався у п’ятницю ввечері, 30 липня, на одному з атракціонів відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів», що розташований в Старому Селі поблизу Львова.

За попередньою інформацією, жінка впала з атракціону.

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«Близько 18:00 год. отримали повідомлення, що з атракціону канатна дорога впала 38-річна жінка. Попередньо – нещасний випадок. Відкрито кримінальне провадження», – повідомила Світлана Добровольська.

Також вона зазначила, що загибла 38-річна жінка є мешканкою міста Винники.

Зараз встановлюються обставини трагедії. Поліція відкрила кримінальне провадження за вбивство (ст. 115 ККУ) з приміткою нещасний випадок.

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Фото: Бухта Вікінгів

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