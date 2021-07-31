Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим «тиші»

Протягом минулої доби, 30 липня, в зоні бойових дій на Донбасі російські збройні найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили в пресштабі ООС.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Водяного, що на Приазов’ї.

У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 07:00 год, 31 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

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