РФ направила в Україну ноту протесту через декомунізацію Марсового поля у Львові

Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через план демонтувати копію радянського ордена Другої світової війни на Марсовому полі у Львові. Про це повідомило МЗС Росії, передає Львівський портал.

У Львові планують демонтувати радянську зірку із серпом та молотом на військовому меморіалі «Марсове поле». Відповідне рішення готують на розгляд виконавчого комітету Львівської міськради.

Через це Міністерство закордонних справ Росії 30 липня направило ноту протесту в МЗС України.

В РФ заявили, що влада Львова планує «знищення копії Ордена Вітчизняної війни» і вимагають від України «виконання українською стороною міжнародних зобов’язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів».

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«Рішуче засуджуємо взятий українською владою курс на демонтаж пам’ятників радянським солдатам і самої пам’яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом. Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян Перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу», – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Довідка

Марсове поле – радянський військовий меморіал у Львові. Розташований на вулиці Мечникова, примикає з півночі до Личаківського цвинтаря.

Початково це місце було частиною військового цвинтаря вояків австрійської армії і союзників, що полягли у Першій світовій війні.

У 1946−1947 pp. радянська влада зрівняла з землею і перекопала Австрійський військовий цвинтар, а на його місці влаштували цивільні та військові поховання. У нижній частині колишнього цвинтаря було створено новий, на якому поховано у 1945−1950 pp. воїнів радянської армії.

У 1989 р. у верхній частині військового меморіалу встановлено металевий хрест в пам’ять про січових стрільців, старшин, учасників Листопадового чину 1918 р.

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