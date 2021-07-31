+31 та грози: якою буде погода 1 серпня на Львівщині

У неділю, 1 серпня, на Львівщині прогнозують спекотну погода, однак подекуди пройдуть грози та навіть град. По це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Так, 1 серпня температура повітря вночі становитиме 13 – 18°, а вдень стовпчик термометра підніметься до 26 – 31° тепла.

В області загалом прогнозують мінливу хмарність та короткочасні дощі. Однак місцями пройдуть сильні дощі та грози, а вдень подекуди можливий град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви та шквали 17 – 22 м/с.

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