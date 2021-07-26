На Львівщині протягом тижня працюватимуть 17 центрів вакцинації. Графік

З 26 липня на Львівщині центри масової вакцинації населення проти коронавірусу працюють щодня. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

У Львівській області протягом тижня функціонуватимуть 17 центрів вакцинації: у Львові, Бродах, Буську, Дрогобичі, Жовкві, Золочеві, Новому Роздолі, Новояворівську, Трускавці, Самборі, Стрию та Червонограді.

Мешканці можуть записатись на вакцинацію за номером телефону або посиланням на електронну чергу.

м. Львів

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Стадіон «Львів Арена», що на вул. Стрийська, 199

26-29.07.21

15.00- 18.30

https://helsi.me/…/52f55726-ce08-4685-a3f6…/doctors…

ТРЦ «Форум Львів», що на вул. Під Дубом, 7 Б

26-30.07.21

15.00- 18.30

https://helsi.me/…/4eb3538f-bcb1-4711-b727…/doctors…

Центр Довженка, що проспекті Червоної Калини, 81 у Львові

26-30.07.21

15.00- 18.30

https://helsi.me/…/519bf364-b2e6-4506-8d79…/doctors…

ТРК «Victoria Gardens», що на вул. Кульпарківській, 226 а (другий поверх)

31.07-01.08.21

10.00- 15.00

https://helsi.me/…/b1e4a845-708b-4db6-8a56…/doctors…

Спортивно-торгово-розважальний центр «SPARTAK», що на вул. Гетьмана Мазепи, 1Б

31.07-01.08.21

10.00- 15.00

https://helsi.me/…/65d83958-78a2-4405-b767…/doctors…

IQMED Clinic, що на вул. Липова Алея, 15

31.07-01.08.21

10.00- 15.00

https://helsi.me/…/17840372-e85e-40c8-a255…/doctors…

Народний дім у Львові-Брюховичах (смт Брюховичі, вул.В.Івасюка, 2)

31.07-01.08.21

10.00-15.00

м. Броди

Бродівський народний дім (м. Броди, вул. Коцюбинського, 7)

31.07.21

10.00- 15.00

096-382-21-81

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім (м.Дрогобич, вул. 22 січня, 28 )

26.07-01.08.21

09.00- 15.00

067-260-01-03

(03244)-19-255

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП “Трускавецька МЛ” (м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62)

26.07-01.08.21

09.00- 15.00

068-918-30-03

(03247)-5-26-83

м. Стрий

Стрийська ЗШ №5 ім. В.Стасюка (м.Стрий, вул. Шевченка, 18 ), спортзал

26-30.07.21

12.00- 16.00

066-805-52-14

31.07-01.08.21

10.00- 16.00

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда (м.Червоноград, вул. Івасюка, 8 )

26-30.07.21

09.00- 19.00

063-400-54-48

31.07-01.08.21

09.00- 14.00

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради (м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка, 18 )

26-31.07.21

09.00- 14.00

097-85-136-71

03256-41-154

097-384-89-29

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора (м. Золочів, вул. В.Чорновола,1)

31.07-01.08.21

10.00- 14.00

03265-4-25-85

м. Жовква

Поліклініка КНП “Жовківська лікарня” (м. Жовква, вул. Львівська, 17)

26-30.07.21

09.00- 19.00

03252-21-394

31.07.21

09.00- 14.00

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня” (м. Новий Розділ, вул. Винниченка, 37)

26-27,30.07.21

14.00- 18.00

03261-3-06-66

28-29.07.21

09.00- 14.00

31.07.21

10.00- 14.00

м.Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради (м.Самбір, вул. Чайковського, 12)

26-30.07.21

09.00- 17.00

067-80-77-649

31.07-01.08.21

10.00- 14.00

Нагадаємо, станом на 26 липня у Львівській області понад 111 тисяч людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, відтак повністю завершили процес вакцинації.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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