В Академії сухопутних військ вшанували загиблих на Донбасі випускників

Офіцери та курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вшанували світлу пам’ять випускників навчального закладу капітана Кирила Андреєнка та старшого лейтенанта Андрія Родича, які загинули на Донбасі сім років тому. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі АСВ.

Весь колектив Національної академії сухопутних вшанував їхню світлу пам’ять на Алеї слави випускників навчального закладу. Курсанти разом помолились за упокій їхніх душ, поклали квіти та запалили лампадки біля стели із викарбуваними іменами полеглих випускників вишу.

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Кирило Андреєнко завершив навчання у навчальному закладі з дипломом із відзнакою та золотою медаллю 2011 року за спеціальністю «Управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення». Офіцерську службу проходив в одній з елітних військових частин спеціального призначення.

29 липня 2014 року капітан Кирило Андреєнко у складі розвідувальної групи виконував бойове завдання з порятунку пілотів збитого українського літака в районі міста Сніжне Донецької області. Підрозділ був атакований російськими загарбниками із засідки. Капітан Андреєнко разом зі своїми побратимами спробував здійснити прорив, однак сили були нерівними. Офіцер загинув в тому бою як справжній герой – зі зброєю в руках.

Указом Президента України № 873/2014 від 14.11.2014 року капітан Кирило Андреєнко нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Старший лейтенант Андрій Родич завершив навчання у нашому навчальному закладі також 2011 року за спеціальністю «Автомобільна техніка військ». Остання посада – командир автомобільного взводу (підвозу боєприпасів) роти забезпечення 24 ОМБр.

Офіцер загинув 29 липня 2014 року в результаті підриву військового автомобіля «Урал», в якому перебував Андрій, на фугасі.

Указом Президента України № 873/2014 від 14.11.2014 року старший лейтенант Андрій Родич нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

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