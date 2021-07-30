У Сихівському парку влаштували стрілянину

Вночі 30 липня у Сихівському парку на вулиці Хоткевича у Львові двоє хлопців стріляли з пістолетів. Патрульним вони пояснили, що «відстрілювались від собак». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Так, патрульні отримали виклик про те, що в Сихівському парку чути звуку пострілів.

Поліцейські негайно приїхали на місце і побачили там трьох осіб. Ними виявилися місце мешканці: один 20-річний та двоє 21-річних.

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В найстаршого, під час поверхневої перевірки, знайшли предмет схожий на пістолет.

Він підтвердив, що вистрелив з нього кілька разів холостими набоями. Свою поведінку пояснив тим, що «відстрілювався від собак».

Неподалік виявили відстріляні гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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