У Львові врятували життя 36-річному чоловікові

Життя 36-річного чоловіка вдалося врятувати медикам лікарні швидкої медичної допомоги Львові. Він звернувся до лікарів зі скаргами на запаморочення та загальну слабкість. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли лікарі, чоловік страждає на підпечінкову портальну гіпертензію, тобто порушення порушення кровотоку через те, що згусток крові блокує просвіт. Не зважаючи на це, йому провели гастроскопію, дослідження стінок шлунково-кишкового тракту, та виявили варикозне розширення вен у дванадцятипалій кишці.

Такий стан передбачав загрозу для життя та вимагав негайного втручання. Тому хірурги ввели у вену спеціальний розчин, зупинивши кровотечу.

«На щастя, наш пацієнт вчасно звернувся по допомогу. Варто пам’ятати: внутрішні кровотечі – це вкрай небезпечно й може становити серйозну загрозу для життя. Та найгірше те, що часто вони не супроводжуються жодними симптомами. Тож вкотре наголошуємо про важливість планових обстежень та вчасного звернення до лікарів», – наголосили в лікарні швидкої допомоги.

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